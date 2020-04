Saarbrücken Die Umsätze sind weggebrochen. Unzählige kleine Unternehmen im Saarland sind dringend auf Hilfe angewiesen. Ganz so schnell wie erhofft klappt es aber offenbar mit den Anträgen auf Bundeshilfe nicht.

Eigentlich sollte alles ganz schnell gehen mit der Soforthilfe des Bundes für Kleinunternehmen und Solo-Selbstständige. „Die vom Bund bereitgestellten Haushaltsmittel von bis zu 50 Milliarden Euro können ab diesen Montag von den Ländern abgerufen werden“, hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) am Sonntag verkündet. In gleicher Weise hatte sich Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) geäußert. Doch die Antragsformulare stehen im Saarland und in den meisten anderen Bundesländern auch am Dienstag noch nicht bereit. „Die Corona-Selbsthilfe des Bundes kann in Kürze beantragt werden“, heißt es auf der Internetseite des saarländischen Wirtschaftsministeriums. Und weiter: „Infos zum konkreten Verfahren stehen in Kürze zur Verfügung.“ In Bayern wird Unternehmen, die Hilfe suchen, mitgeteilt: „Eine Antragstellung für das angekündigte Soforthilfe-Programm des Bundes ist derzeit noch nicht möglich.“