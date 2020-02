Jahresbilanz der Industrie im Saarland : Knapp 3300 weniger Arbeitsplätze in der saarländischen Industrie

Knapp 3300 weniger Arbeitsplätze in der saarländischen Industrie

Saarbrücken Die Jahresbilanz der Industrie im Saarland ist 2019 durch ein Absatzflaute getrübt worden. Die Betriebe hätten einen Gesamtumsatz von 26,2 Milliarden Euro erwirtschaftet.

Das bedeute ein Umsatzminus von vier Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie das Statistische Amt in Saarbrücken am Donnerstag mitteilte. „Die Flaute hat fast alle Branchen gleichermaßen getroffen.“

Spürbar war der Absatzrückgang beispielsweise bei Betrieben der Metallerzeugung und -bearbeitung. Sie „litten an internationalen Stahlüberkapazitäten sowie an sinkenden Preisen“. Die Umsätze sanken 2019 den Statistikern zufolge gegenüber dem Vorjahr um 7,8 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro.

Die Kraftfahrzeugbranche befinde sich erst am Anfang eines Transformationsprozesses, wobei die Richtung noch völlig unklar sei, heißt es in der Mitteilung. Die Hersteller von Autos und Autoteilen konnten ihre Umsätze zum Jahresende hin zwar in etwa stabilisieren, blieben aber dennoch mit 8,9 Milliarden. Euro um 2,7 Prozent unter dem Vorjahreswert. Während die ausländischen Märkte mit 4,9 Milliarden Euro um 6,4 Prozent schlechter liefen, erzielte das Inlandsgeschäft dem Statistischen Amt zufolge mit 4,1 Milliarden Euro noch ein Umsatzplus von 2,2 Prozent.