Wirtschaft : Saarländer Peter Herweck wird Chef von Schneider Electric

Paris/Saarbrücken Einer von Frankreichs größten Industriekonzernen, Schneider Electric, wird künftig von einem Saarländer geleitet. Das gab das Unternehmen jetzt bekannt.

Peter Herweck werde den Posten des Vorstandschefs des Unternehmens mit rund 130 000 Mitarbeitern am 4. Mai übernehmen, teilte Schneider Electric mit.

Peter Herweck, der auch Saarlandbotschafter ist, wechselt aus der Geschäftsführung des Software-Konzern Aveva an die Seine. Er arbeitete zuvor in verschiedenen Funktionen unter anderem als Strategiechef für den Siemens-Konzern. Seine berufliche Karriere begann Herweck im Jahr 1982 bei den Stadtwerken Saarbrücken, bevor er zum Studium an die HTW des Saarlands, die Université de Metz und die Harvard Business School ging.