IG Metall Saarländer im IG-Metall-Bundesvorstand

Der Einfluss des Saarlandes in der IG Metall, der größten Einzelgewerkschaft in Deutschland, wird noch größer. Auf dem 25. ordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall in Frankfurt wurde der Saarländer Patrick Selzer am Montag einstimmig in den Bundesvorstand gewählt. In keinem Bundesland sind so viele Beschäftigte in Industrieunternehmen innerhalb der IG Metall organisiert wie im Saarland. Patrick Selzer steht seit 2018 an der Spitze der IG Metall Saarbrücken. Dort vertritt er die Interessen von zahlreicher Beschäftigten, etwa beim Getriebehersteller ZF. In einer ersten Stellungnahme sprach Selzer in Frankfurt von einer „ehrenvollen Aufgabe und zugleich hohen Verantwortung“. Als eine der größten Aufgaben sieht der Gewerkschafter es an, möglichst viele Industrie-Arbeitsplätze an der Saar zu erhalten und den Strukturwandel in der Region trotz aller derzeitigen Rückschläge erfolgreich voranzubringen. Dazu gehöre der Umbau der Stahlindustrie hin zu grünem Stahl genauso wie verlässliche Zukunftsperspektiven auch für junge Menschen im Saarland. Die laut Selzer „derzeit enormen Herausforderungen“ in der Industrie würden noch dadurch verstärkt, dass auch mehr und mehr Unternehmen Verlagerungsabsichten in andere Länder äußerten. Dieser Entwicklung müsse erfolgreich begegnet werden, zumal in Deutschland und an der Saar hervorragende Fachkräfte vorhanden seien, die eine ausgezeichnete Qualität in den Produkten abliefern. Dieses Argument gebraucht Selzer auch in der gegenwärtigen Argumentation gegenüber der Unternehmensleitung von ZF, die im Rahmen ihrer künftigen Strategie auch die Stärkung ihrer osteuropäischen Standorte erwäge. Dies dürfe nicht zu Lasten der bestehenden Werke und ihre Beschäftigten gehen. Wie erst vor wenigen Tagen bekannt wurde, steht bei ZF nach dem Jahr 2025 ein Personal-Abbau von über 7000 Stellen im Raum. Auch die saarländische Stahlindustrie müsse jetzt in ein sicheres Fahrwasser gebracht werden, so Selzer. Deshalb werde die IG Metall keine Ruhe geben, bis eine gesicherte Zusage aus Berlin und Brüssel zur Freigabe der beantragten Fördermittel vorliegt. Dabei geht es um insgesamt 3,5 Milliarden Euro. Der Bund soll davon einen finanziellen Anteil von bis zu 60 Prozent übernehmen.