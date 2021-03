Saarbrücker Ingenieurin bei der Bahn : „Ihr könnt das – Ihr müsst es nur wagen!“

Die Saarbrücker Ingenieurin Annick Pommer leitet bei der Deutschen Bahn seit Jahren verschiedenste Bauprojekte. Foto: Katja Sponholz

Saarbrücken Vom Aupair-Mädchen zur Projektleiterin: Bei der Deutschen Bahn hat Annick Pommer ihren Traumjob gefunden. Als Ingenieurin hat sie Karriere in einer Männerdomäne gemacht.

Von Katja Sponholz

Der Berufswunsch von Annick Pommer (40) kam ganz plötzlich, als sie vor etwa 20 Jahren als Aupair-Mädchen aus dem westafrikanischen Land Elfenbeinküste in Saarbrücken an einer Straßenbaustelle vorbeikam. „Als ich den Asphalt gerochen habe, das war ein so tolles Gefühl, da dachte ich: Ich könnte doch Tiefbau oder Bauwesen studieren, dann hätte ich einen Arbeitsplatz, wo ich diesen Geruch öfter habe.“ Einige Jahre später hatte sie nicht nur ihren trinationalen Bachelor im Europäischen Baumanagement absolviert, sondern ihr Studium schließlich mit einem binationalen Master abgeschlossen. Dass sie sich künftig auf Baustellen vor allem gegen Männer behaupten müsste, war für sie kein Hinderungsgrund: „Ich zeige, was ich kann und stecke nicht zurück, nur weil jemand sagt, dass es sich um eine Männerbranche handelt“, betont sie. Deshalb lautet auch ihr Rat an alle jungen Frauen, die bei ihrer Berufswahl vielleicht unsicher sind: „Ihr könnt das – Ihr müsst es nur wagen!“

Doch auch, wenn das selbstbewusst klingt und sie es bei der Deutschen Bahn inzwischen von der Planungsingenieurin über eine Projektingenieurin bis zur Projektleiterin gebracht hat, ist die 40-Jährige alles andere als verbissen. Darüber, dass sie an einer Baustelle beim ersten Eindruck schon mal für eine Praktikantin gehalten wurde, kann sie sogar lachen. „Das finde ich nicht diskriminierend und beziehe ich nicht auf mich als Frau, sondern eher auf meine Größe“, sagt sie fröhlich. Schließlich passe sie zweimal in die kleinste Größe der DB-Sicherheitsjacken und mache bei der Begrüßung wohl nicht so viel Eindruck wie ein großer, stattlicher Mann. „Ich bin nun mal kein Lkw, ich bin eher ein Smart“, sagt sie lachend. Und zwar einer, der am liebsten im Team unterwegs ist und Kollegialität zu schätzen weiß. Ihr Büro hat sie am Hauptbahnhof in Saarbrücken – mit Blick auf die Gleise.

Deutsche Bahn setzt auf Frauenpower Deutsche Bahn setzt auf Frauenpower Die Deutsche Bahn will deutlich mehr Frauen an Bord holen und setzt in naher Zukunft auch auf einen höheren Anteil an Frauen in Führungspositionen. Eine eigene Personalgewinnungsstrategie für weibliche Führungskräfte werde nach Angaben der DB bereits umgesetzt. Im vergangenen Jahr sei die Zahl der Frauen in Führung auf knapp 21 Prozent gestiegen. Bis 2024 sollen es 30 Prozent sein. Von den rund 214 000 DB-Mitarbeitenden in Deutschland sind heute mehr als 49 000 Frauen, das entspricht gut 23 Prozent der Gesamtbelegschaft.

Immer wieder stellt Annick Pommer die Mannschaftsleistung in den Mittelpunkt und macht deutlich, dass sie ihren beruflichen Erfolg nicht nur dem eigenen Können zu verdanken habe, sondern auch der Förderung durch entsprechende Mentoren. Angefangen von ihrer früheren Dozentin Ulrike Sieren, die ihr schon während eines Studenten-Praktikums bei der DB ein eigenes Projekt zur Bahnsteig-Erneuerung übertrug, bis zu ihrem späteren Chef Josef Colle, der sie 2018 zu seiner Nachfolgerin machte. Und auch ihr Kollege Nicholas Spies sei ihr „eine große Hilfe“ gewesen.

Als Expertin für elektronische Stellwerke (ESTW) hat Pommer zuletzt die zweite Baustufe des ESTW „Südpfalz“ verantwortet und alle Arbeiten entlang der Strecken zwischen Landau und Pirmasens gesteuert – zunächst zwei Jahre auf dem Computer, danach immer wieder auch nachts vor Ort. Unter ihrer Leitung wurden entlang der Strecke fünf Weichenantriebe getauscht, rund 30 Kilometer Kabel verlegt und 30 neue Signale montiert. Darüber hinaus mussten drei Bahnübergänge umgebaut werden, damit sie mit der neuen Technik kompatibel sind, und auch die beiden Reisenden-Überwege zu den Mittelbahnsteigen in Wilgartswiesen und Annweiler wurden erneuert.

Seit Ende des letzten Jahres steuern die Fahrdienstleiter aus der Bedienzentrale in Neustadt an der Weinstraße nun sämtliche Weichen und Signale auch auf dem letzten Teilabschnitt der Südpfalzstrecke per Mausklick. „Die neue Technik sichert die Leistungsfähigkeit der Strecke und optimiert die Abläufe“, sagt Pommer. Anders formuliert: „Wir können schneller fahren, die Takte schneller einplanen und mehr Züge einsetzen.“

Unter der Projektleitung der Ingenieurin waren in den letzten Monaten Tag und Nacht bis zu 30 Mitarbeiter im Einsatz, um die Umschaltung von der alten auf die neue Signaltechnik zu ermöglichen. Und wenn Annick Pommer den Moment schildert, als sie im November zum Abschluss die technische Probefahrt antrat, spürt man, wie sehr sie ihren Beruf liebt: „Das Gefühl, das ich empfunden habe, als ich aus dem Fenster geguckt habe und es kam immer wieder die Rückmeldung der Zentrale, dass alles läuft – das war unbeschreiblich“, schwärmt sie. „Das war so etwas Besonderes und ich dachte nur: O Gott, ich habe das hinbekommen – wir haben das geschafft.“

Und sie weiß, auch wenn ihre Mutter vor einigen Jahren gestorben ist, wie stolz diese auf das älteste ihrer 14 Kinder gewesen wäre: „Sie hat immer Wert darauf gelegt, dass wir alle zur Schule gehen, lernen und eine Ausbildung machen oder studieren.“ Und sie habe ihnen mit auf den Weg gegeben: „Ihr müsst nicht Anwälte oder Minister oder Ärzte werden. Wenn du eine Putzfrau werden willst, dann werde das. Aber sei die beste, die man in dieser Stadt finden kann.“ Auf der anderen Seite habe ihre Mutter ein traditionelles Frauen- und Männerbild gehabt. „Aber sie hatte schon geahnt, dass sie diese Tradition an mich von Anfang an verloren hatte“, blickt die 40-Jährige lächelnd zurück.

Nach dem Abitur hatte Annick Pommer zunächst zwei Jahre Kriminologie in Elfenbeinküste studiert, bevor sie sich entschloss, die Welt kennenzulernen und als Aupair-Mädchen nach Deutschland zu gehen. Durch Zufall landete sie bei einer Familie in Riegelsberg. Die Sorge ihrer Mutter jedoch, dass die emanzipierte Tochter einmal ganz allein ohne Familie enden würde, war unbegründet: Denn Annick ist inzwischen nicht nur verheiratet, sondern hat – noch kurz vor ihrem Master-Abschluss – auch einen Sohn bekommen. Dass dies organisatorisch möglich war, habe sie vor allem ihrem Mann zu verdanken: „Er ist ein Held“, strahlt Annick Pommer, die mit ihrer Familie in Saarbrücken lebt. Weil er alles getan habe und tue, damit sie eine Familie haben und gleichzeitig ihren Traumjob ausüben könne.