Saarbrücker Student entwickelt Wasserfilter : Ein Kämpfer gegen Mikroplastik im Trinkwasser

Fähzan Ahmad absolviert derzeit an der Saar-Uni sein Master-Studium in Biotechnologie. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken Der Saarbrücker Student Fähzan Ahmad hat mit seinem Start-up Klar2O ein Gerät entwickelt, das Plastikteilchen aus dem Wasser filtern soll.

Mikroplastik, das sind winzige Kunststoffteilchen. In Peelings und anderen Kosmetika sind die kleinen Plastikpartikel oft noch mit dem bloßen Augen erkennbar. Wenn sich größere Plastikteile zersetzen, kann Mikroplastik entstehen, das quasi unsichtbar ist. Selbst beim Waschen von Kleidung lösen sich Teilchen und landen so in der Umwelt – auch im Trinkwasser. Dagegen soll es jetzt eine Lösung aus dem Saarland geben. Fähzan Ahmad hat an der Universität des Saarlandes Biochemie studiert und ist gerade in der Endphase seines Masters in Biotechnologie. Er hat das Start-up Klar2O gegründet und einen Filter entwickelt, der das Mikroplastik aus dem Wasser fischen soll.

Früher sei es sein Traum gewesen, in die Krebsforschung zu gehen, sagt er. Während seines Studiums habe er erkannt, dass Moleküle bestimmter Kunststoffe menschlichen Hormonen sehr ähnlich sähen, sagt Ahmad. Der Student verstand: Plastik kann im Körper falsche Signale aussenden und Hormonstörungen auslösen. Auch wenn Studien darauf hindeuten, stichhaltige Beweise für diese Theorie gibt es noch nicht. Nach allen aktuell verfügbaren Informationen gehe von der derzeitigen Mikroplastik-Konzentration in Trinkwasser keine Gefahr aus, erklärte die WHO-Expertin Maria Neira im August 2019. Gleichzeitig betonte sie aber auch, dass das Thema bislang noch nicht ausreichend erforscht sei.

325 Plastikpartikel pro Liter Mineralwasser 325 Mikroplastikpartikel in einem Liter Wasser Laut Umweltbundesamt werden Plastikpartikel, die kleiner sind als fünf Millimeter, als Mikroplastik bezeichnet. Sie entstehen zum einen durch Zersetzen von größeren Plastikteilen, etwa dem Abrieb von Autoreifen oder Textilien, zum anderen werden sie gezielt hergestellt, etwa für Kosmetika oder Waschmittel. Die Partikel gelangen in den Wasserkreislauf und somit letztlich auch ins Trinkwasser. Die State University of New York in Fredonia hat Mineralwasser verschiedener Hersteller untersucht – darunter auch in Deutschland bekannte Marken wie Evian, Gerolsteiner und Nestlé Pure Life. Untersucht wurden überwiegend Plastik-, aber auch Glasflaschen. Die Forscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass im Durchschnitt in einem Liter Mineralwasser 325 Mikroplastikpartikel enthalten sind.

Für Fähzan Ahmad war die Lage jedoch klar, und die Idee, Klar2O zu gründen, fing an, sich zu formen. Sein erster Prototyp war ein normaler Filter. „Wie ein Küchensieb“, sagt er. „Alles was größer ist als das Loch, bleibt hängen.“ Keine neue Erfindung also. Das Problem: Sind die Porenöffnungen zu klein, kommen nicht nur Schadstoffe, sondern auch Mineralien und Nährstoffe nicht mehr durch. „Es bringt nichts, wenn das Wasser frei von Mikroplastik, aber ungesund ist“, sagt Ahmad. Ein Jahr hat es dann gedauert. Vor den Vorlesungen, nach den Vorlesungen, bis in den späten Abend hat er unter anderem am Gründerzentrum der Universität an seiner Idee getüftelt. Unterstützung bekam er von der Kontaktstelle für Wissens- und Technologietransfer (KWT) der Universität, aber auch von anderen Studenten und seinen Professoren. Schließlich hat er eine Beschichtung entwickelt, die nach seinen Angaben das Plastik herausfiltert, die Nährstoffe aber durchlässt.

„Man kann sich das wie kleine Greifarme vorstellen“, sagt Ahmad. „Das Wasser läuft durch den beschichteten Filter, und die Greifarme halten die Mikroplastikpartikel fest.“ Nach kurzer Zeit gehört der Filter in den gelben Sack. Dann ist das Mikroplastik zwar aus dem Wasser, jedoch längst noch nicht aus dem Kreislauf. Keine ideale Lösung, weiß Ahmad. Aktuell arbeitet er daher an einem recycelbaren System. Dazu habe er eine Flüssigkeit entwickelt, die dafür sorge, dass die „Greifarme“ das Mikroplastik wieder loslassen. Außerdem sei er dabei zu untersuchen, ob seine Beschichtung auch auf nachhaltigeren Materialien wie Baumwolle funktioniert.

Ahmad hat es nicht nur auf den deutschen Markt abgesehen. Die Trinkwasserqualität ist in Deutschland in fast allen an das Umweltbundesamt gemeldeten Proben sehr gut. In anderen Ländern ist das Utopie. Im vergangenen Jahr hat er zum ersten Mal das Heimatland seiner Eltern besucht – Pakistan. Vor dem Leitungswasser dort warnt das Auswärtige Amt ausdrücklich. „Von Weitem hab ich gar nicht richtig erkannt, was ich vor mir sehe. Als wir näher kamen, hab’ ich die Müllberge erkannt“, erinnert sich Ahmad. Kinder hätten in den Müllhaufen gesessen. „Das hat mir noch mal einen harten Motivationsschub versetzt“, sagt der 25-Jährige. Und auch den chinesischen Markt hat der Start-up-Gründer im Blick. Deshalb hat einer seiner neuesten Prototypen verschiedene Schichten. Eine der bunten Lagen bestehe aus Kügelchen, die Chlor aus dem Wasser filtern sollen, eine weitere aus Maifan-Steinen und Aktivkohle zur Mineralisierung, erläutert Ahmad. Eine weitere Schicht soll Schwermetalle binden. Alle Materialien im Filter sind laut Ahmad Anti-Mikroplastik beschichtet.

Die Filter soll es zunächst für Privathaushalte entweder für die Kanne oder gleich für den Hausanschluss geben. Ahmad arbeitet aber bereits an einem größeren Filter für Wasserabfüllwerke.