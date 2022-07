Wichtige Kunden akzeptieren angeblich neue Verträge : Saarbrücker Großspedition Konz in Insolvenz

Saarbrücker Großspedition Konz in Insolvenz

Das Amtsgericht Saarbrücken hat für das Saarbrücker Logistikunternehmen Josef Konz GmbH das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung förmlich eröffnet. Foto: dpa/Thomas Banneyer

Saarbrücken/Merzig Die wegen der Coronakrise und explodierender Kraftstoffkosten in finanzielle Schieflage geratene Großspedition Josef Konz GmbH (Konz Logistics) ist auf dem Weg, sich mit ihren Gläubigern zu verständigen. Der Betrieb läuft uneingeschränkt weiter.

Das Amtsgericht Saarbrücken hat für das Logistikunternehmen Josef Konz GmbH mit Geschäftssitz am Saarbrücker Lyonerring jetzt das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung förmlich eröffnet. Dies bestätigte der als Generalbevollmächtigte der GmbH eingesetzte Rechtsanwalt Marc Herbert auf Anfrage unserer Zeitung. Er steht dem Geschäftsführer der Großspedition, Michael Cernel, in dem Verfahren zur Seite. Als Sachwalter wurde der St. Ingberter Anwalt Matthias Bayer vom Gericht eingesetzt.