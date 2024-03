ZF stellt Standorte auf Personalabbau ein „Es liegt auf der Hand, dass wir mit weniger Mitarbeitern auskommen müssen“

Nur so viel ließ er sich entlocken: „Wir beschäftigen heute in Deutschland mit 54 000 Beschäftigten so viel Personal wie noch nie zuvor in der Historie von ZF. Das entspricht einem Drittel aller weltweit Beschäftigten.“ Dieser Rekord sei im Wesentlichen auch auf eine stark zunehmende Nachfrage nach Acht-Gang-Automatik-Getrieben und Plug-In-Hybriden zurückzuführen, die auch zu einer deutlichen Zunahme der Produktion im Werk in Saarbrücken geführt habe. „Wir sind bereit, weiter stark in Deutschland zu investieren. Aber wir müssen unsere Wettbewerbsfähigkeit an die schwächeren Märkte und den globalen Wettbewerb anpassen. Dazu müssen auch unsere deutschen Standorte einen Beitrag leisten. Es geht dabei um Kosten, nicht um Köpfe“, betonte Klein.