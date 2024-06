Serie Saarländischer Erfindergeist Wie Zoll-Beamte Fälschungen und Plagiate erkennen – ein Arbeitstag im Zollamt Saarbrücken

Es ist kurz nach 15 Uhr, eigentlich hat das Zollamt bereits geschlossen. Für die Presse öffnen die Zöllner die Türen in der Präsident-Baltz-Straße in Saarbrücken aber noch einmal. Auf dem Tresen steht bereits ein Paket zur Kontrolle bereit. Der Abfertigungsbeamte Tim Lion packt die Ware aus. In der Vergangenheit ist dabei schon Kurioses zum Vorschein gekommen: Von lebendigen Schildkröten bis zum Mundschutz aus Krokodilleder.