Standortranking Nur eine saarländische Stadt in der Top 100 der deutschen Industrie-Städte

Laut des Rankings sind in Saarbrücken 20 Top-Industrieunternehmen angesiedelt, wenn die Liste nach der absoluten Anzahl sortiert wird. Gemeinsam erwirtschaften diese einen Jahresumsatz in Höhe von rund 1,4 Milliarden Euro, so die DDW-Auswertung. Welche 20 Saarbrücker Firmen bei der Erstellung des Rankings ausschlaggebend waren, geht aus dem Ranking allerdings nicht hervor. Zu den größten Industrieunternehmen in Saarbrücken zählen, nach Angaben der Industrie- und Handelskammer, unter anderem der Getriebehersteller ZF, der Arzneimittelhersteller Ursapharm sowie das Stahlbauunternehmen Hans Leffer (Stand 2022).