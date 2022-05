So soll das Rhenania-Gebäude am Saarbrücker Osthafen in zweieinhalb Jahren aussehen. Begrünte Wände, solar auf dem Dach, viele Proberäume, Büros und Ateliers sollen dort entstehen. Und eine Veranstaltungshalle für bis zu 500 Gäste. Foto: Konzept Greencells/Sektor