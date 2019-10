Demo gegen Stellenabbau : Mitarbeiter der Stahlindustrie demonstrieren vor Saar-Landtag

Saarbrücken Am Mittwoch haben vor dem Landtag mehr als 2000 Menschen gegen den geplanten Stellenabbau in der saarländischen Stahlindustrie protestiert.

Die bengalischen Lichter brannten vor dem Landtag nur kurz bei der Großdemonstration der Saarländischen Stahl-Belegschaften am Mittwoch (2. Oktober), dann bat die Polizei aus Gründen der Sicherheit darum, sie auszumachen. Die Demonstranten hielten sich daran. Aber nur in diesem Punkt gaben sie nach. Ansonsten machten sie sich lautstark Luft und zogen symbolisch einen Galgen vor das Parlamentsgebäude, wo eine lebensgroße Puppe dem Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) als Henker der Stahindustrie darstellte.

Am Galgen hing nicht Altmaier sondern ein Stahlblech. Und es gab noch mehr Symbolik. Werksfeuerwehrleute waren in schwerem Atemschutz gekommen. „Weil uns jetzt die Luft ausgeht“, schrie Lars Desgranges von der IG Metall Völklingen den Demonstrierenden entgegen. 1500 Jobs streichen und 1000 weitere auslagern – das beweise doch nur, dass die Vorstände wichtige Weichenstellungen „verschlafen" hätten.

Die Umstrukturierungspläne habe die Belegschaft aus den Medien erfahren, so gehe man nicht mit Menschen um. Der Vorstand lase die Betroffenen mit ihren Ängsten allein, das sei untragbar. Arbeiten auszulagern, in Betriebe ohne Tarifvertrag und ohne Mitbestimmung, das sei mit der Gewerkschaft nicht zu machen. Undenkbar sei auch, dass man kampflos zusehe, wie befristete Arbeitnehmer in die Arbeitslosigkeit geschickt würden.