Mehr als 70 Millionen Euro fließen in den nächsten Jahren in die Caritas-Klinik St. Theresia in Saarbrücken, ein Flaggschiff der Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken (CTS) mit mehr als 6500 Beschäftigten. Foto: Caritas-Klinikum Saarbrücken/Iris Maurer