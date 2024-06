E-Werk in Saarbrücken Star Wars trifft auf Innovation bei Wissensfestival „Make-it.Saarland“

Der Krieg der Sterne („Star Wars“) ist nicht zu Ende. Am Wochenende statteten Mitglieder der weiß gepanzerten Sturmtruppen und Stephanie Michel, verkleidet als weibliche Variante des Bösewichts Darth Maul, der Ausstellung Make-it.Saarland einen Besuch ab. Sie kamen allerdings in friedlicher Absicht, wollten den Besuchern „Galactic Empire Saar“ näherbringen, „eine Gemeinschaft von netten Menschen, die die Faszination an Star Wars zusammengeführt hat“. So steht es auf ihrer Webseite.