Über vier Millionen Passanten Die populärsten Einkaufsstraßen in Europa – die Bahnhofstraße in Saarbrücken ist dabei

Saarbrücken/Köln · In einem Ranking der Plattform „Hystreet“ aus Köln haben gleich zwei Abschnitte der Saarbrücker Bahnhofstraße den Sprung in die Top 30 der höchst-frequentierten Einkaufsstraßen Europas geschafft. Zwei weitere Saarbrücker Straßen tauchen ebenfalls in der Rangliste auf.

25.01.2024 , 19:56 Uhr

In einem Ranking der Einkaufsstraßen mit der höchsten Passantenfrequenz hat die Bahnhofstraße in Saarbrücken im Abschnitt Mitte im Dezember 2023 einen beachtlichen 23. Platz erreicht. Insgesamt sind 286 Einkaufsstraßen in ganz Europa ausgewertet worden. Zwei weitere Abschnitte der Bahnhofstraße sowie die Sulzbachstraße und die Berliner Promenade sind ebenfalls im Ranking vertreten. (Symbolfoto) Foto: BeckerBredel/BeckerBredel/ck

Von Dirk Ley Crossmedia Volontär

Die Bahnhofstraße in Saarbrücken zählt zu den beliebtesten Einkaufsstraßen in Deutschland und Europa – das besagt zumindest einmal ein Ranking der Plattform „Hystreet“ für den Dezember 2023. Das Unternehmen aus Köln hat sich auf die Fahne geschrieben, „die Urbanität, die Attraktivität und die Aufenthaltsqualität von Innenstädten“ zu fördern. Zu diesem Zweck ermittelt Hystreet eigenen Worten zufolge „die genaue Besucherzahl unserer Innenstädte, jederzeit und kostenlos“.