Wegen hoher Energiekosten Bäckerei Heil in Saarbrücken ist insolvent

Lange Schlangen bis auf die Bahnhofstraße sind kein seltener Anblick vor der Bäckerei Erhard Heil in Saarbrücken. Die Saarbrücker kaufen gerne in dem Laden mit der schlichten Holzvertäfelung gegenüber des ehemaligen Kaufhofs. Und dennoch geht es dem Betrieb, der zumindest der Aufschrift auf den Verkaufstüten zufolge „Tradition seit 1929“ aufweist, offenbar nicht gut. Denn am Mittwoch wird bekannt, dass die Bäckerei und Konditorei Insolvenz angemeldet hat. Das berichtet der Saarländische Rundfunk unter Berufung auf den vorläufigen Insolvenzverwalter Günter Staab. Derzeit werde nach Investoren für den Betrieb in Saarbrücken gesucht. Neben der Filiale in der Bahnhofstraße gibt es noch eine weitere in der Trierer Straße.