Uwe Conrad hört auf Der Mann, der mit dem Smart den Saarbrücker Osten prägte, sagt Tschüss

Mister Smart sagt Tschüss. Uwe Conrad (72), der Mann, der den Bonsai-Benz an die Saar holte, verabschiedet sich zum Jahresende in den Ruhestand. Kaum waren die ersten „Smarties“ 1998 im lothringischen Hambach vom Band gelaufen, konnten die Stadtflitzer schon in Saarbrücken erstanden werden. Anfang 1998 begann Conrad dort, wo früher eine Gärtnerei war, mit dem Bau des künftigen Centers. Im Oktober 1998 eröffnete er das Autohaus. Der Smart-Turm wurde zur Landmarke im Saarbrücker Osten. „Wir waren eines von 34 Smart-Centern in Europa“, erzählt er.