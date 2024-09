Tram-Trains auf der Messe Inno-Trans So modern sieht die neue Generation der Saarbahn-Züge aus

Saarbrücken/Berlin · Sie gehören einer neuen Generation von so genannten Tram-Trains an: die neuen Saarbahn-Züge, die jetzt auf dem Messegelände am Berliner Funkturm vorgestellt werden. Sie sollen bereits ab nächstem Jahr durch das Saarland fahren.

26.09.2024 , 16:00 Uhr

So sieht die neue Saarbahn aus. Foto: Saarbahn Foto: Stadtwerke

Von Lothar Warscheid