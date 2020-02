Aufsichtsrat hat Anschaffung zugestimmt : Saarbahn schafft Wasserstoffbusse an

Saarbrücken/Berlin Der Saarbrücker Verkehrsbetrieb Saarbahn will beim Antrieb seiner Busse künftig auch auf Wasserstoff setzen. Der Aufsichtsrat habe der Anschaffung von vier Brennstoffzellenbussen zugestimmt, teilte die Saarbahn GmbH am Montag mit.

Das Unternehmen habe bereits lange Jahre Erfahrung mit alternativen Antriebsformen, hieß es in einer Mitteilung. So seien derzeit noch 19 Erdgasbusse im Einsatz. Im Zuge einer notwendigen Neubeschaffung von Bussen werden in der Dieselflotte 20 Busse durch neue Fahrzeuge der Schadstoffklasse „Euro 6“ ersetzt. Nach eigenen Angabe könnte das Unternehmen dadurch jährlich 23 Tonnen CO 2 einsparen.

In Berlin hat sich am Montag Umweltministerin Svenja Schulze für den Wasserstoff starkgemacht. Sie will den Ersatz fossiler Kraft- und Brennstoffe durch klimafreundliche Stoffe auf Wasserstoff-Basis mit Quoten und Förderprogrammen in Gang bringen. Die SPD-Politikerin schlug im Handelsblatt unter anderem für den Flugverkehr bis 2030 eine Quote von zwei Prozent für synthetische Kraftstoffe vor, die mit Hilfe von Strom aus erneuerbaren Energien erzeugt werden – aus sogenanntem grünen Wasserstoff. „Das sichert eine garantierte Abnahme zu stabilen Preisen“, sagte sie der Zeitung. Die Auswirkung auf die Preise halte sie für „überschaubar“.