Corona-Pandemie : Saar-Wirtschaftsministerin Rehlinger plant Homeoffice-Gipfel

Saarbrücken Wegen weiterhin hoher Corona-Zahlen wächst der Druck auf Arbeitgeber, ihre Beschäftigten noch mehr als bisher von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Im Saarland plant Wirtschaftsministerin Rehlinger nun ein Spitzentreffen zu dem Thema.

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger will saarländische Arbeitgeber dazu bewegen, noch mehr Beschäftigte von zu Hause aus arbeiten zu lassen. Die SPD-Politikerin plant deshalb einen Homeoffice-Gipfel, zu dem sie für kommenden Mittwoch Arbeitgeber, Verbände, Kammern, ausgewählte Unternehmen und Gewerkschaften einladen will.

„Viele müssen verzichten und nehmen harte Einschnitte hin, um Corona in den Griff zu bekommen. In manchen Großraumbüros scheint es aber wie immer auszusehen“, sagte Rehlinger. Bei Spitzengespräch in der kommenden Woche wolle sie in Erfahrung bringen, wo es gut klappe und warum. Und auch, wo noch Hürden seien. „Mein Gefühl ist, wir haben beim mobilen Arbeiten noch deutlich Luft nach oben, um Kontakte zu vermeiden. Niemand soll an den Pranger gestellt werden, aber ich will schon wissen, warum das noch nicht überall geschieht“, sagte Rehlinger. Das gelte auch für Ministerien und Verwaltungen.