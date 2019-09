Energiegipfel in der Saarbrücker Congresshalle : Rehlinger sieht Stahlindustrie an der Saar in Gefahr

Saarbrücken Die Ministerin fordert auf einem Energiegipfel in Saarbrücken schnellere Hilfen für die Industrie.

„Strom ist der Energieträger der Zukunft“, so leitet Stefan Kapferer, der Vorsitzende des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) beim Energiegipfel am Freitag in der Saarbrücker Congresshalle seine Begrüßung ein. Doch der Strompreis sei in Deutschland so hoch wie kaum woanders in Europa. Hinzu kommt die CO 2 -Debatte. Schnell wird deutlich, die Energiewende stellt eine enorme Herausforderung für hiesige Unternehmen dar. Das machte vor allem Tim Hartmann, Vorsitzender der Vorstände von Dillinger Hütte und Saarstahl, klar. Zum einen profitiere die Branche von der Energiewende: „90 Prozent eines Windrads bestehen aus Stahl.“ Schon jetzt mache die Produktion solcher Teile für Windräder ein Viertel der gesamten Produktion bei der Dillinger Hütte aus. Allerdings wird die Stahlbranche durch internationale Konkurrenz belastet. In Deutschland zu produzieren, heißt für die Unternehmen höhere Strom-, Lohn- und Logistikkosten, führt Hartmann aus. Zudem stehen in naher Zukunft Investitionen in die Erneuerung der Hochöfen an. Um dies bewältigen zu können, fordert er staatliche Förderung. Eine Alternative dazu wäre, in Deutschland an der Küste oder im Ausland zu investieren.