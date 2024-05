Ansiedlungspolitik im Saarland Barke (SPD): Saarland in Ansiedlungen gut unterwegs

Ein Schwerpunkt der Ansiedlungsstrategie liege auch bei finanziellen Hilfen zur Erweiterung bestehender Flächen von Unternehmen. Barke verwies zudem ausdrücklich auf ein besonderes Engagement in den vergangenen Monaten, um auch dem Zulieferer Voit in St. Ingbert eine gesicherte Zukunft zu verschaffen. Der neue chinesische Eigentümer bringe Zukunftsprojekte an die Saar. Dadurch werde gleich an drei Standorten in Europa für den Erhalt von Arbeitsplätzen und die Produktion neuer Produkte gesorgt. Letzteres sei besonders wichtig, da Voit als wichtiger Zulieferer auch jetzt schon stark abhängig von den Entwicklungen bei ZF ist. „Wir machen in der Ansiedlungspolitik und der Sicherung vorhandener Arbeitsplätze große Fortschritte“, bilanzierte der Wirtschaftsminister.