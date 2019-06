Tag der saarländischen Versicherungswirtschaft : Saar-Versicherer warnen vor Cyber-Gefahr

Saarbrücken vielleicht ne Nase oder ein Zitat?

(ur) Die Versicherung von Hab und Gut gegen Feuersbrünste, eingeführt in Deutschland Mitte des 16. Jahrhunderts, war einst ein Durchbruch für die Sicherheit der Menschen. „Die Cyberversicherung wird die Feuerversicherung des 21. Jahrhunderts“, sagte Michael Bauer von der Württembergischen Versicherung AG beim 12. „Tag der saarländischen Versicherungswirtschaft“ in der IHK Saarland. Noch sei der deutsche Markt der Cyberversicherungen für Unternehmen überschaubar, aber er werde enorm zulegen und ein Wachstumsmarkt für die Versicherer.

Während spektakuläre Fälle von Datenklau international Schlagzeilen machen, bleiben die millionenfachen Angriffe auf kleine und mittlere Unternehmen meist im Dunkeln, sagte Bauer. Die Betroffenen schämten sich. „Jedes Unternehmen ist aufgrund der zunehmenden Datenvernetzung angreifbar. Das Argument ,Mich trifft es schon nicht‘ zählt längst nicht mehr.“ Je kleiner das Unternehmen, desto häufiger seien Attacken erfolgreich. Die Zahlen sind alarmierend: 70 Prozent der erfolgreichen Cyberangriffe auf den Mittelstand erfolgen per E-Mail als wichtigstem Einfallstor. Rund 60 Prozent der Unternehmen mussten ihren Betrieb zeitweise stilllegen. Die Schäden gehen längst in den zweistelligen Milliardenbereich. Als weiteres Einfallstor gelten Hackerangriffe. Selbst über scheinbar harmlose USB-Sticks würden Angriffe gestartet. Die größte Schwachstelle sei aber immer noch der Mensch – der Mitarbeiter, der sorglos Mail-Anhänge öffne. Cyberkriminelle zielten vor allem auf Daten, die sich zu Geld machen lassen, warnte Bauer. Sprich: Bank-, Zugangs- oder Kundendaten. Bauer: „Cybersicherheit muss in jedem Unternehmen Chefsache sein.“