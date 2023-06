Saar-Verband kritisiert Vorschriften für Firmen „Einmischung der Politik in wirtschaftliche Abläufe wird immer dirigistischer“

Die Einmischung der Politik in wirtschaftliche Abläufe „wird immer dirigistischer und schießt über das Ziel weit hinaus“. Diese Auffassung vertrat der Präsident des Verbands der Metall- und Elektroindustrie des Saarlandes (ME Saar), Oswald Bubel, auf der Mitgliederversammlung. Als Beispiel nannte er unter anderem das geplante Arbeitszeitgesetz. Dort „verbindet der Gesetzgeber Ausnahmen von der Aufzeichnungspflicht ohne jeden sachlichen Grund mit einer Tarifbindung“. Auf der anderen Seite „lässt er die dringend notwendige Anpassung an die moderne Arbeitswelt mit Laptop, Smartphone und mobilem Arbeiten völlig außer Acht“.