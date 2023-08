Schwere Kritik für Wirtschaftsstandort Saarland Saar-Unternehmen setzen Landesregierung unter Druck

Besonders unzufrieden äußern sich die Unternehmen über den Zustand der öffentlichen Verwaltung an der Saar. 80 Prozent der Befragten bemängeln, dass Genehmigungsverfahren viel zu lange dauern. 52 Prozent vermissen eine gute Erreichbarkeit der Ansprechpartner. 21,3 Prozent der Befragten sehen keine Zukunftsstrategie in der Kommune. Nur drei Prozent bescheinigen der öffentlichen Verwaltung eine proaktive Kommunikation mit Unternehmen unter Berücksichtigung der regionalen Wirtschaftsinteressen. Sehr häufig fehle es den Ansprechpartnern an der Vorstellungskraft darüber, was die Unternehmen konkret wollen. Die öffentliche Verwaltung brauche vor allem mehr Projektmanagement-Kompetenz. Der Dienstleistungsgedanke sei besonders in der öffentlichen Verwaltung unterrepräsentiert.