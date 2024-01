Erste Strukturwandelkonferenz im Saarland „Jeder und Jede wird im Saarland gebraucht“

Bei der Deutschen Bahn stünden alle strategischen Veränderungen unter dem Motto „Starke Schiene“. Auch das neue Ausbildungszentrum in Saarbrücken soll dazu Beiträge leisten. Ralf Damde, Chef der Eisenbahnergewerkschaft EVG im Saarland und seit einiger Zeit auch Mitglied im Konzern-Aufsichtsrat der Bahn, hat das Projekt Ausbildungszentrum mit auf den Weg gebracht. Dort soll zunächst in Metall- und Elektroberufen ausgebildet werden. Gerade in diesen Bereichen gibt es offensichtlich starken Nachholbedarf, auch im Saarland. „Wir suchen Mechatroniker, Energie-Elektroniker und weitere Experten, die an den Fahrzeugen und in der Instandhaltung der Züge arbeiten können.“ Zumal die Anforderungen an die Bahn wohl wieder steigen. „Das Saarland will ja zum Beispiel eine S-Bahn-Ausschreibung machen. Das allein bedeutet schon eine Steigerung der Verkehrsleistungen um zwanzig Prozent. Und wir brauchen neue Fahrzeuge. Die müssen instand gesetzt werden. Mit all dem können wir nicht erst beginnen, wenn der Betrieb startet“, so Damde.