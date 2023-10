Demonstration in Dillingen „Es ist fünf vor zwölf“ – Saar-Stahlindustrie prangert fehlende Zusage aus Berlin an

Um ein „klares Signal“ an die Politik zu senden, riefen IG Metall und die Stahlindustrie am Donnerstag zu einem „Stahl-Aktionstag“ an den Unternehmensstandorten Dillingen und Völklingen auf. Zu der Kundgebung in Dillingen am Vormittag kamen laut Gewerkschaft rund 6000 Teilnehmer. Sternmärsche und eine weitere Kundgebung in Völklingen waren am späten Nachmittag und gegen Abend geplant.