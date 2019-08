Nach Homburger Shopping-Tag : Saar-SPD: Ladenöffnung an Feiertagen verbieten

Saarbrücken/Homburg Verkaufsoffene Feiertage sind im Saarland erlaubt. Die Koalition könnte das bald ändern.

Nach dem Willen der saarländischen SPD sollen künftig die Geschäfte im Land an Feiertagen grundsätzlich geschlossen bleiben. Kommunen soll dauerhaft die Möglichkeit genommen werden, statt verkaufsoffener Sonntage, die ihnen das Ladenschlussgesetz erlaubt, verkaufsoffene Feiertage zu veranstalten. Einen entsprechenden Vorstoß in der Koalition kündigte SPD-Fraktionschef Stefan Pauluhn am Montag an. Der Koalitionspartner CDU signalisierte gestern Zustimmung. Man sehe das Vorhaben der SPD positiv, erklärte eine Sprecherin am Montag gegenüber der SZ. Ladenschlussregelungen sind Ländersache.