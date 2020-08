Senkung der Mehrwertsteuer umstritten : Saar-Selbständige fordern Verlängerung der Steuersenkung

Saarbrücken/Köln/Düsseldorf Nach einer Umfrage unter den Mitgliedern fordert der Gewerbe- & Unternehmerverband des Saarlandes (GVS) die Senkung der Mehrwertsteuer über das zweite Halbjahr 2020 hinaus zu verlängern.

Allerdings ist umstritten, was die Mehrwertsteuersteuersenkung für den Handel in Deutschland bringt. Die Steuersenkung werde dem privaten Konsum und der Konjunktur in Deutschland nur einen relativ überschaubaren Impuls geben, betonte das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung in einer am Montag veröffentlichten Studie. Das IMK verwies auf die Ergebnisse einer Umfrage unter gut 6300 Erwerbstätigen. Knapp 75 Prozent der Befragten hätten dabei Ende Juni angegeben, sie wollten trotz Mehrwertsteuersenkung ihr Konsumverhalten im zweiten Halbjahr 2020 nicht verändern.