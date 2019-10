Saar-Ministerpräsident hebt Cyber-Sicherheit hervor : Hans wirbt auf Messe für den Standort Saarland

Nürnberg/Saarbrücken Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat auf Europas führender Messe für Sicherheit in der Informationstechnologie (IT) in Nürnberg deren Bedeutung für die Gesellschaft und Unternehmen hervorgehoben.

Zugleich warb er dafür, dass sich Unternehmen im Saarland ansiedeln sollen. Cybersicherheit für jedermann sei inzwischen „das zentrale Thema der Digitalisierung“. Im Saarland „gelten als zentrale Leitlinien die Anfang des Jahres beschlossenen Innovationsstrategien Cybersecurity first und Künstliche Intelligenz first“, erklärte Hans.