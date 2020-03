Weltfrauentag : Saar-Ministerin fordert mehr Vollzeitstellen für Frauen

Saarbrücken Vor dem Weltfrauentag am Sonntag hat Saar-Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) Fortschritte für Frauen auf dem Arbeitsmarkt gelobt. So steige deren Erwerbsquote an.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ