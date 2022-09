Prognose für 2023 noch unklar : Saar-LB legt im ersten Halbjahr 2022 deutlich zu

Saarbrücken Die Landesbank Saar hat im ersten Halbjahr 2022 deutlich zugelegt. Vor allem im Frankreichgeschäft will sie wachsen, heißt es. Eine Prognose für 2023 gestaltet sich wegen des Ukraine-Kriegs jedoch schwierig.

Deutlich mehr Verwaltungsaufwand bei Saar-LB

Im Frankreichgeschäft will die „deutsch-französische Regionalbank“ (Eigendarstellung) weiter wachsen. „Unsere Kunden sind unter anderem mittelständische Unternehmen“, sagte Vorstandsmitglied Frank Eloy. Attraktiv seien auch Infrastruktur-Projekte wie die Sanierung von Krankenhäusern und alles, was in „Paris 2024“ investiert wird, wenn die Olympischen Sommerspiele in der französischen Hauptstadt stattfinden. Auch das Engagement in die erneuerbaren Energien laufe weiterhin gut. In Zukunft wolle Frankreich den Bau neuer Wasserkraftwerke vorantreiben. „Hier wollen wir mitmischen.“ Anfang kommenden Jahres eröffnet die Saar-LB zudem ein Vertriebsbüro in Lyon, um die Region Rhône-Alpes besser betreuen zu können. Neben Paris und Straßburg wäre Lyon die dritte Dependance im Nachbarland.