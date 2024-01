Förderdschungel beim Heizungseinbau Saar-Ingenieurkammer übt deutliche Kritik: Neues Gebäudeenergiegesetz führt zu „Chaos“

Kaum ist das neue Gebäudeenergiegesetz (GEG) seit 1. Januar in Kraft, geht die Fachebene erneut auf die Barrikaden. „Im Förderdschungel herrscht Chaos“, sagt Christine Mörgen, Präsidentin der Ingenieurkammer des Saarlandes. Das lange umstrittene GEG soll in Kombination mit anderen Regelwerken dafür sorgen, dass das Heizen in Deutschland bis 2045 klimaneutral werden soll. Derzeit wird die Wärmenachfrage noch zu 80 Prozent aus fossilen Brennstoffen wie Öl oder Gas gedeckt.