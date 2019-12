Forderung der IHK : Saarland muss attraktiver werden

Die Saar-Uni muss nach Ansicht der IHK weiter aufgewertet werden. Dazu gehöre auch eine stärkere Spezialisierung auf Stärken wie die Informatik und die Materialwissenschaften. Foto: Iris Maria Maurer

Saarbrücken Die Landesregierung soll das kommende Jahr nutzen, um wichtige Modernisierungsprojekte anzuschieben, so die Forderung der Kammer.

2020 muss das Saarland der Industrie- und Handelskammer (IHK) zufolge beweisen, dass es ein attraktiver Standort für Unternehmen, Neuansiedlungen, Fachkräfte und Familien mit Kindern ist. Diese Auffassung vertreten IHK-Präsident Hanno Dornseifer und Hauptgeschäftsführer Heino Klingen im Gespräch mit der Saarbrücker Zeitung. Dazu biete das von der Landesregierung ausgerufene Jahrzehnt der Investitionen in einer Größenordnung von einer Milliarde Euro beste Chancen. Das Geld müsse dafür verwendet werden, Leitprojekte voranzubringen, so die Forderung. Dazu gehöre die zügige landesweite Ausstattung mit dem 5G-Mobilfunkstandard sowie ein schneller flächendeckender Breitbandausbau, der in erster Linie Unternehmen und Bildungseinrichtungen zu Gute komme.

Die Modernisierung von Straßen und eine deutliche Verbesserung der Erreichbarkeit des Saarlandes mit Fernzügen sowie Flugverbindungen sehen die Kammer-Repräsentanten als wichtigste Herausforderungen an. Um überhaupt als moderne Region betrachtet zu werden, auch in den Köpfen junger Menschen, sei die Renovierung und Modernisierung von Gebäuden an der Saar-Unversität, die ohnehin schon einen Investitions-Stau von rund 300 Millionen Euro vor sich herschiebe, längst überfällig. Dornseifer und Klingen fordern das Universitäts-Präsidium auf, neue Exzellenz-Initiativen anzuschieben, damit Saarbrücken nicht auf Dauer als attraktiver Universitäts-Standort von der Landkarte verschwindet. „Man braucht zwei Exzellenz-Cluster an der Uni“, so Dornseifer. Neben dem Ausbau der Informatik, verbunden mit einer deutlichen Steigerung der Zahl an Studenten und erfolgreichen Absolventen, raten die Kammer-Vertreter zur Stärkung der Materialwissenschaften. Mit Frank Mücklich verfüge die Uni in diesem Bereich schon über einen hervorragenden Wisenschaftler mit einem exzellenten Ruf. Die Uni sei gut beraten, sich stärker zu spezialisieren, um in einigen Disziplinen vermehrt Spitzenkräfte in Lehre und Forschung anzulocken. Das erhöhe gleichzeitig den Anreiz zum Studium an der Saar. Eine engere Verzahnung von Lehre und Saar-Wirtschaft sorge zudem dafür, dass erfolgreichen Uni-Absolventen auch attraktive berufliche Perspektiven in der Region geboten werden können.

Generell würde die Attraktivität des Saarlandes durch den Bau einer Eventhalle mit einem Fassungsvermögen von über 10 000 Zuschauern erheblich gesteigert, ist sich die Kammer-Spitze einig. „Ihre Realisierung ist überfällig“, so Klingen. Internationale Stars und Veranstalter machten einen großen Bogen um das Saarland, weil sie keine Halle fänden, die neuesten Ansprüchen gerecht werde. Man dürfe attraktive Pop-Events und Konzerte nicht länger nur der Rockhal in Luxemburg oder der SAP-Arena in Mannheim überlassen. „Wir würden so zusätzliche Reisesanlässe ins Saarland schaffen“, argumentiert Klingen. „Das nutzt auch den Hotels.“

Das neue Helmholtz-Zentrum für Informationssicherheit sehen Dornseifer und Klingen als eine große Chance für das Saarland an, um weitere Wissenschaftler und Fachkräfte in die Region zu locken. „Wichtig wird aber vor allem sein, wie viele Ausgründungen aus diesem Zentrum hervorgehen, die wiederum weitere Arbeitsplätze schaffen“, betont Klingen.

Das von der IHK unterstützte Saarland-Marketing der Landesregierung werde 2020 einen Schwerpunkt auf die Universität mit ihren Studienangeboten sowie den zahlreichen Forschungseinrichtungen im Umfeld legen. Die Uni bereite zudem eine eigene Image-Kampagne vor. Die strategische Bedeutung der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) mit ihren praxisnahen Studien-Angeboten wachse ebenfalls. 2020 müsse an der Saar auch das Jahr werden, in dem die Standortkosten sinken. Das schaffe mehr Anreize für Unternehmen, sich im Saarland anzusiedeln.

Die Kammer-Spitze fordert Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) sowie Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) auf, häufiger persönlich bei den Vorständen der großen Autohersteller und Zulieferer in Deutschland vorzusprechen mit dem Ziel, mehr Forschungsaufträge an die Saar zu holen. Die gut aufgestellte Forschungs-Infrastruktur sei hierfür ideal geeignet. Zumal die über 260 Unternehmen, die an der Saar im Fahrzeugbau tätig sind, eine gesicherte Perspektive bräuchten. Deshalb begrüßt die Kammer auch die jüngsten Initiativen des Landes, Modellregion für die Wasserstoff-Forschung als Antriebsart in Fahrzeugen zu werden.