Saarbrücken Die Handwerksbetriebe haben alle Hände voll zu tun, Aufträge abzuarbeiten. Das werde im neuen Jahr so weitergehen, heißt es.

Das saarländische Handwerk mit seinen 12 000 Betrieben und 68 000 Beschäftigten geht optimistisch in das neue Jahr. Der Präsident der Handwerkskammer (HWK), Bernd Wegner, verweist auf gut gefüllte Auftragsbücher in fast allen Branchen. Deshalb werde auch die Zahl der Beschäftigten 2020 konstant bleiben, prognostiziert Wegner. Selbst wenn es in der Industrie zu einer längeren Krise inklusive eines Personalabbaus kommen sollte, erreichten solche Entwicklungen das Handwerk erst mit einer Zeitverzögerung von einem Jahr, sagte Wegner am Mittwoch zur Saarbrücker Zeitung.

Als Rüstzeug für die Arbeit in den kommenden Jahren dient auch der von der neuen Vollversammlung verabschiedete 75-seitige „Masterplan Handwerk 2025“. Zu den dort beschriebenen Maßnahmen gehört unter anderem eine stärkere Werbung an Schulen für Handwerksberufe als Alternative zu einer akademischen Laufbahn. Die Kammer will außerdem deutlich mehr Frauen für eine Ausbildung in technischen Berufen gewinnen und sie auch verstärkt zur Firmengründung motivieren. Im Handwerk werde mit modernsten Technologien gearbeitet, was sich bis hin zu Kunden auf Baustellen bemerkbar mache. Vor Ort könne man am Computer Projektänderungen vornehmen. Das funktioniere aber nur, wenn der Breitbandausbau beschleunigt wird, wie die Kammer fordert. Der ÖPNV müsse landesweit deutlich besser werden, damit die Auszubildenden zügig ihre Betriebe erreichen. Um Fahrtkosten zu senken, soll ein Azubi-Ticket kommen. In der Flächenpolitik fordert der Masterplan, dass in Gewerbegebieten speziell für Handwerker auch kleine Grundstücke von bis zu 2000 Quadratmetern angeboten werden.