Umsatzsteuer-Debatte Verunsicherung und Unmut bei Saar-Gastronomen nehmen zu

In der Gastronomie im Saarland herrscht weiterhin Unmut. „Seit Donnerstag ist die Verunsicherung in den Betrieben gewachsen und viele machen sich große Sorgen“, sagt Michael Buchna, Präsident des Branchenverbandes Dehoga im Saarland. Grund dafür ist der am Donnerstag vom Parlament abgelehnte Antrag der CDU/CSU-Fraktion, den Verzehr von Speisen in Restaurants dauerhaft mit dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von sieben Prozent zu besteuern. Ganz vom Tisch ist der gesenkte Steuersatz dennoch nicht. Um eine endgültige Entscheidung zu treffen, plane die Ampelregierung nun die Steuerschätzung im November abzuwarten.