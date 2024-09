Kerzenfarben von bekro chemie Saar-Unternehmer entwickeln im Hinterzimmer eine Idee – und verändern eine ganze Branche

In 60 Ländern der Erde ist ein saarländisches Unternehmen mit seinen Produkten eine allererste Ansprechadresse: bekro Chemie in Altforweiler bei Saarlouis wird vielfach beachtet von zahlreichen Größen in der Kerzenbranche. Doch obwohl der Betrieb weltweit so viel Beachtung findet, wirkt die bekro chemie an ihrem Stammsitz in Altforweiler bei Saarlouis bis heute eher im Stillen. „Nur bei den Saarländern selbst sind wir noch nahezu unbekannt“, sagt scherzhaft Christian Diehl, Verkaufsdirektor und Prokurist von bekro chemie.