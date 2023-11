Klimafreundlich bauen Was im Holzbau alles möglich ist: Saar-Baugewerbe besucht Modellprojekte in der Region

Bauen mit Holz, das ist im Saarland immer noch die Ausnahme. Großprojekte – gerade im Wohnungsbau – gibt es (noch) keine. Und so besuchten Vertreter und Vertreterinnen der Saar-Baubranche kürzlich das Bauprojekt „Terra Saar – Wohnen am Weinberg“ im nahen Saarburg, wo derzeit fünf Mehrfamilienhäuser mit 65 Wohneinheiten in Holzrahmenbauweise im Effizienzhaus-Standard 55 entstehen. Daneben wird zudem ein 69-Zimmer-Hotel in gleicher Holzhybrid-Bauweise (also auch mit Beton oder Stein) entstehen. Danach ging es mit dem Bus zum neuen Nationalparktor Keltenpark im Nordsaarland, wo man Beton kombiniert hat mit regionaler Baubuche. Und schließlich zur Grundschule in Sötern: Deren Erweiterungsbau, ebenfalls in weiten Teilen aus Holz, ist nach höchsten Standards der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) zertifiziert und damit ein Leuchtturmprojekt des Schulbaus.