Regionaler Leitartikel Das Bäckerhandwerk hat Zukunft

Über kaum einen Beruf sind so viele Vorurteile im Umlauf wie über den des Bäckers. Von Arbeitszeiten mitten in der Nacht bis hin zu Befürchtungen, der Beruf habe keine Zukunft. Das Gegenteil ist der Fall. „Unser täglich Brot gib uns heute“ heißt es schon in der Bibel. Und bis heute hat sich daran in einem Punkt nichts geändert: Brot wird immer gebraucht. Statistiken belegen sogar, dass Deutschland mit über 3000 Brotsorten über die weltweit größte Vielfalt verfügt. Und ständig kommen noch neue Kreationen hinzu.