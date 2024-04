Automobilkongress „Saarland braucht eine klare Vision für seine Autoindustrie“

Ford als einziger Autohersteller im Saarland ist bald weg. Was nun? Das Rätselraten in der Bevölkerung und auch bei den Beschäftigten in der Automobil- und Zulieferindustrie dauert an. Was soll aus dem Saarland als Automobilstandort werden? Kann man überhaupt noch im immer heftigeren Standortwettbewerb der deutschen Bundesländer um Neuansiedlungen Unternehmen aus der Autobranche an die Saar locken? Fragen, die auch auf dem 39. „AKJ-Automobilkongress“ in der Congresshalle vor über 200 Top-Entscheidern aus der deutschen und internationalen Autoindustrie diskutiert wurden.