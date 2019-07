Millioneninvestition : Thyssen-Krupp schafft 70 Jobs in Homburg

Homburg/Essen (low) Rund 80 Millionen Euro will Thyssen-Krupp in sein Homburger Werk investieren. 70 neue Arbeitsplätze sollen dadurch entstehen. An einer neuen Produktionslinie werden künftig Vorderachsen für Lkw geschmiedet.

