Bilanz der Sparkasse Saarbrücken Rückläufige Kreditnachfrage bei Sparkasse Saarbrücken

Die Verunsicherung der Unternehmen, wie sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Konjunktur in Deutschland entwickeln, sowie die unklaren Förderperspektiven bei der energetischen Sanierung von Wohnimmobilien samt Heizungstausch schlagen sich bei der Sparkasse Saarbrücken in einer zurückgehenden Kreditnachfrage nieder. Der Bestand an Kundenkrediten sank im vergangenen Jahr um 4,2 Prozent auf 5,31 Milliarden Euro. Das teilte der Vorstand am Donnerstag vor Journalisten mit. Im Firmenkundensegment gingen die Bestände um 4,3 Prozent auf 2,29 Milliarden Euro zurück. Bei den Krediten für Privatleute, die hauptsächlich in Immobilien fließen, wurde ein Minus von 0,3 Prozent auf zwei Milliarden Euro verbucht. Vorstandschef Frank Saar geht jedoch davon aus, „dass dies nach dem kräftigen Wachstum der vergangenen Jahre nur eine vorübergehende Zinsdelle ist und die Nachfrage nach Darlehen wieder anzieht“.