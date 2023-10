Riesen-Projekt „Power4Steel“ Habeck macht Stahl-Arbeitern im Saarland Hoffnung auf schnelle Hilfe

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat sich am Mittwoch gegenüber der Saarbrücker Zeitung zum Projekt grüner Stahl im Saarland bekannt. Das Geld dafür stehe bereit. Die Bundesregierung wolle sich an der Finanzierung beteiligen. Jetzt liege es noch an der Zustimmung durch die Brüsseler EU-Kommission, mit der der Vize-Kanzler im Kabinett von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) jedoch ebenfalls rechnet.