Auch am Standort Saarbrücken Morgen wollen Tausende ZF-Mitarbeiter gegen den Stellenabbau protestieren

Tausende Mitarbeiter des Autozulieferers ZF wollen am Dienstag (8:30 Uhr) gegen den geplanten Stellenabbau des Konzerns protestieren. Alleine am Hauptsitz in Friedrichshafen werden rund 3000 Teilnehmer erwartet, wie es vom Betriebsrat hieß. „Wir machen diese Aktion, weil wir uns gegen diesen Frontalangriff auf die Belegschaften in Deutschland wehren müssen“, sagte ein Betriebsratssprecher.