Wohin zieht es die Saarländer im Winter? : Reisebüros im Saarland: „Die Leute wollen nur noch raus und reisen“

Überherrn/Saarbrücken In die Reisebüros im Saarland kehrt das Leben zurück, doch weitere schwere Monate stehen bevor.

Wie sieht es heute aus? Die Fachzeitung Touristik orakelt, dass sich die Reisebranche wegen der Corona-Pandemie „noch auf weitere schwere Monate einstellen muss“. Eine Zufalls-Umfrage unserer Zeitung ergab, dass bei einigen das Glas schon halbvoll, bei anderen noch halbleer ist – je nach Sichtweise. So spürt Ralf Hürter, Inhaber eines Reisebüros in Schiffweiler, von einer Flaute derzeit wenig. „Wir haben gut zu tun. Die Nachfrage nach den klassischen Herbst- und Winterzielen, wie beispielsweise die Kanaren, ist riesig“, sagt er. „Vor allem, seit das Insel-Archipel kein Hochinzidenz-Gebiet mehr ist.“ Für alle Reisewilligen, die bereits geimpft oder von Corona genesen sind, „ist die Frage der Inzidenz sowieso kein Thema mehr“, erklärt er. „Sie wollen nur noch raus und reisen“. Dafür biete sich der Spätsommer und Frühherbst an, da an der Saar erst in der zweiten Oktoberhälfte die nächsten Schulferien anstehen. Zudem hat das Internet, über das etliche ihre Pauschalreisen buchen, seinen Schrecken als Konkurrent ein Stück weit verloren. „Wer sich in der Corona-Hochzeit um Stornierungen selbst kümmern musste und sich von Hotline zu Hotline hangelte, kommt gerne wieder in die Reisebüros zurück“, sagt Hürter. „Bei uns werden solche Dinge binnen Minuten erledigt, weil wir die Ansprechpartner kennen.“