„Anliegen, das immer wieder an mich herangetragen wurde“ : Rehlinger verteidigt Werbeverbot

Anke Rehlinger warnte erneut vor verfrühten Lockerungen. Diese könnten schlimmstenfalls zu einem weiteren Lockdown führen, sagte sie. Foto: BeckerBredel

Saarbrücken Das Verbot komme nicht nur den kleinen Geschäften zugute, sondern reduziere auch die Besucherströme bei den großen, so die Ministerin.

Das umstrittene Werbeverbot für Produkte, die nicht zum täglichen Bedarf oder zur Grundversorgung gehören, hat am Dienstag den Ministerrat der Landesregierung passiert. Es tritt damit mit Wirkung zum 22. Februar in Kraft. Das Saarland ist somit das erste Bundesland, das in der Corona-Krise mit derzeit geschlossenen Geschäften ein solches Verbot verhängt.

Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) hat nach eigenen Worten das Werbeverbot auf Initiative des saarländischen Einzelhandels auf den Weg gebracht und dazu zuletzt auch einen runden Tisch organisiert, an dem verschiedene Einzelhändler sowie Branchenvertreter beteiligt waren. Um so mehr zeigte sich die Ministerin gegenüber unserer Zeitung sauer darüber, dass einige Teilnehmer vehement auf ein solches Verbot gedrängt hätten, im Nachhinein jetzt aber argumentieren würden, es sei falsch und man müsse stattdessen mit Hilfe der Politik schnell wieder die Geschäfte öffnen.

Rehlinger betont: „Das Werbeverbot, wie es nun am 22. Februar gelten wird, ist ein Anliegen, das im Austausch mit der Branche immer wieder an mich herangetragen wurde.“ Vielfach sei die Tatsache beklagt worden, „dass große Anbieter von Mischwarensortiment für Produkte werben, die nicht zum alltäglichen Bedarf gehören“. Blumenhändler und Schmuckhändler müssten geschlossen bleiben und könnten ihre Waren nur online anbieten, während Discounter zugleich für diese Dinge in ihrem Sortiment werben. Kleinere Einzelhändler hätten sich deshalb darüber beschwert, dass dies zu noch weiter sinkenden Absätzen führe. Gleichzeitig sorge die Werbung dafür, dass mitten in der Corona-Pandemie die Besucherströme bei großen Discountern und großen Einzelhändlern noch weiter steigen. „Damit wird zugleich auch die Bekämpfung der Corona-Pandemie erschwert“, betont die Ministerin.

Rehlinger äußert grundsätzlich Verständnis für den Wunsch vieler Einzelhändler, schnellstmöglich wieder zu öffnen. Dies sei aber gegenwärtig noch nicht zu vertreten. „Zurzeit müssen wir weiterhin auf Sicht fahren und dabei die Infektionszahlen im Blick haben, insbesondere auch vor dem Hintergrund der Virus-Mutationen.“ Für für die Unternehmen und die gesamte saarländische Wirtschaft bestehe der größere Schaden darin, wenn man wegen einer zu frühen Öffnung in der Folge noch einmal einen Lockdown in Kauf nehmen müsste. Dies müsse gemeinsam mit aller Kraft verhindert werden.