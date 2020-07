Sommergespräch in der Staatskanzlei : Rehlingers Pläne für den Strukturwandel

Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Um den Folgen der Corona-Krise und des Strukturwandels entgegenzuwirken, will sich das Saarland an Unternehmen beteiligen.

Die saarländische Wirtschaft hat zurzeit eine Virus-Krise zu bewältigen. Allerdings stand das Saarland zuvor schon vor großen Herausforderungen. Corona hat die Folgen des Strukturwandels verschärft, sagte Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger am Montag beim Sommergespräch in der Staatskanzlei. Strukturfragen, etwa beim Stahl oder in der Automobilbranche spielten nach wie vor eine Rolle, aber unter verschärften Bedingungen. Das sei eine „Riesen-Herausforderung“, die Rehlinger aber nach wie vor „für gestaltbar und lösbar“ hält. Dazu stellte sie im Wesentlichen zwei Instrumente vor.

Der Wirtschaftsministerin schwebt eine Transformationsgesellschaft vor. 500 000 Euro seien dazu bereits im Nachtragshaushalt vereinbart worden. Die Frage, die sich laut Rehlinger stellt: „Können wir es schaffen, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die in einem Betrieb arbeiten, wo ein Jobabbau unvermeidbar ist, möglichst schnell ohne großen Bruch an einer anderen Stelle eingesetzt werden?“ Dazu erarbeite man gerade einen Plan zur Umsetzung. Bisher gibt es laut der Ministerin nur eine grobe Idee. Als Beispiel nennt sie die geplante Schließung der Karstadt Kaufhof-Filiale in Neunkirchen. Könne man die Schließung nicht verhindern, brauche es einen Plan B, sagte sie und erinnerte an die geplante Eröffnung eines Globus-Standorts Ende nächsten Jahres. Während das eine Unternehmen Geld für eine Transfergesellschaft ausgeben und einen Sozialplan erstellen müsse, suche das andere irgendwann Mitarbeiter. „Wenn ich die beiden Akteure ins Gespräch bringe, die Bundesagentur für Arbeit an den Tisch bringe und gucke, was der Bund noch an Unterstützung oben drauf setzt, dann kann man daraus ein Modell bauen“, sagte Rehlinger. Den Mitarbeitern bliebe so eine Phase der Perspektivlosigkeit erspart. Nach Meinung der Ministerin wäre ein solches Vorgehen „gänzlich neu. Das gibt es so noch nicht.“ Ein genaues Konzept soll bis zum Spätherbst stehen. Unterstützung erhofft sich Rehlinger dabei vom Bundesarbeitsministerium.

Bei Unternehmen, die noch zu retten sind, aber eine gewisse Krisenzeit überbrücken müssen, soll es einen Beteiligungsfonds des Landes geben. Dafür stehen laut Rehlinger bereits 40 Millionen Euro Landesgeld zur Verfügung, mit denen man insgesamt ein Volumen von 200 Millionen Euro bereitstellen könnte, sagte die Ministerin am Montag. Das sei kein völlig neues Instrument, aber ein völlig neues Volumen. Die staatliche Beteiligung sei allerdings an Bedingungen geknüpft: Zum einen kann sich das Land nur an Unternehmen mit positiver Zukunftsperspektive beteiligen, zum anderen müssten die Unternehmen offen dafür sein. Es soll „keine Zwangsverstaatlichungen“ geben. Ihr Ziel sei es, zu verhindern, „dass Heuschrecken, die übers Land ziehen und gute Unternehmen, die nur zwischenzeitlich in Schwierigkeiten geraten sind, kaufen, dann das Tafelsilber verhökern und am Ende bleibt nichts anderes außer einer Hülle und den zukünftigen Arbeitslosen übrig.“

Um Unternehmen in der aktuellen Corona-Krise zu unterstützen, hatte das Land zwei Soforthilfeprogramme auf den Weg gebracht. Zusammen mit dem Bundesprogramm Soforthilfe seien so 153 Millionen Euro ins Saarland geflossen. Rehlinger forderte am Montag ein zweites Hilfspaket des Bundes im Herbst für besonders betroffene Branchen wie der Gastronomie, dem Veranstaltungssektor oder der Reisebranche. Viele Gastronomen nutzten zurzeit den Platz im Freien, um mehr Gäste zu bedienen, dadurch sei eine leicht verbesserte Situation festzustellen. Aber unabhängig davon, ob es im Herbst eine zweite Corona-Welle geben wird, „muss man damit rechnen, dass das Wetter schlechter wird“, sagte Rehlinger. Wenn man sich vorstelle, unter den geltenden Abstandsregeln blieben nur die Innenräume, bekäme man ein Gefühl, mit welcher finanziellen Situation die Betriebe im Herbst zu rechnen hätten. „Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen wie man in einigen Bereichen über Herbst und Winter ins neue Jahr kommen will, wenn wir das nicht zusätzlich auflegen.“

Auch der Tourismus soll nicht wegen der Corona-Krise oder anderen Fragen des Strukturwandels ins Stocken geraten, regte Rehlinger an. Viele haben sich in diesem Jahr für einen Urlaub zu Hause entschieden. Rehlinger geht davon aus, dass sich diese Entwicklung nachhaltig halten wird und auch das Saarland von mehr Besuchern profitieren könnte. Daher wolle sie vermeiden, dass touristische Vorhaben auf der Prioritätenliste der Kommunen nach hinten rutschen. Für Projekte zur Förderung der öffentlichen touristischen Infrastruktur sollen Kommunen daher künftig nur noch einen Eigenanteil von fünf statt bislang 30 Prozent aufbringen.„Das bedeutet, dass das Land seinen Anteil von 70 auf 95 Prozent erhöht“, sagte Rehlinger.