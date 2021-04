Nach Bürgerentscheid : Erleichterung über Ja zur Erweiterung des Industriegebiets Lisdorfer Berg

Saarlouis Das positive Ergebnis der Bürgerbefragung zur geplanten Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebiets Lisdorfer Berg sorgt für gute Stimmung in Wirtschaft und Politik im Saarland.

Der Bürgerentscheid sei ein „starkes Willkommenssignal an potenzielle Investoren“ und „ein ganz wichtiger Meilenstein für die Zukunftssicherung des Industriestandortes Saarlouis“, sagte Frank Thomé, Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer (IHK) im Saarland. „Nun kommt es darauf an, dass Politik und Verwaltung das Votum als klaren Auftrag zum Handeln verstehen und rasch alle notwendigen Schritte für die zügige Erschließung des Erweiterungsareals in die Wege leiten.“ Auch Martin Schlechter, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung der Saarländischen Unternehmensverbände (VSU) sprach von einem „guten Signal für die Stadt und das Saarland“.