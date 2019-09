Kostenpflichtiger Inhalt: Industriekrise im Saarland : Saarland fordert vom Bund schnelle Hilfe

Hüttenarbeiter demonstrierten am Montag in Dillingen gegen den geplanten Stellenabbau in der saarländischen Stahlindustrie. Foto: Oliver Dietze

Saarbrücken/Dillingen Ein Milliarden-Paket soll den Umbau der Stahlindustrie fördern. Dafür wirbt Saar-Ministerin Rehlinger.

Die Landesregierung verlangt schnelle Hilfen vom Bund, um die angeschlagene Stahlindustrie im Saarland wie auch in ganz Deutschland zu erhalten. Saarstahl und Dillinger Hütte hatten am Freitag den Abbau von 1500 Stellen angekündigt, außerdem sollen 1000 Arbeitsplätze an externe Dienstleister ausgelagert werden. Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) fordert angesichts der brenzligen Lage der Branche ein „SOS-Paket für den deutschen Hochleistungsstahl“. Die Stahlindustrie leidet unter Preisverfall, Billigkonkurrenz, Handelskonflkten, dem drohenden Brexit und kostenträchtigen Klimaschutzauflagen.

In einem Brief an die Bundesregierung fordert Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) „ein milliardenschweres Programm für die deutsche Stahlindustrie“, wie es in dem Schreiben heißt, das der SZ vorliegt. Damit solle der ökologische Umbau der Branche unterstützt werden. Die Entwicklung und Einführung der neuen Technologien könnten die Unternehmen angesichts der starken Konkurrenz durch Billigstahl nicht allein stemmen. „Das Industrieland Deutschland kann hier mit gutem Beispiel vorangehen und das Saarland zudem dabei zur Modellregion werden“, schreibt Rehlinger.