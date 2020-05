Pläne für Solarfabrik : Norweger erwägen Bau einer Solarzellen-Fabrik in Saargemünd

Saargemünd Möglicherweise werden bald in Saargemünd Module zur Produktion von Solarstrom gebaut. Noch ist die Entscheidung aber nicht gefallen.

Der norwegische Hersteller für Solarstrom-Module REC denkt über den Bau einer Fabrik in Saargemünd nach. Dort sollen dann pro Jahr Solarzellen mit einer möglichen Gesamtleistung von zwei Gigawatt gefertigt werden. Das kündigte REC im PV Magazine France an. Es seien aber mehrere Standorte im Gespräch, auch in Europa. Eine Entscheidung ist offenbar noch nicht gefallen. 2018 stellte REC insgesamt Photovoltaikmodule mit einer Kapazität von 1,5 Gigawatt her.